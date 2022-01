Kreis Peine ist mit einer Inzidenz von 354,8 ein Corona-Hotspot – 77 neue Fälle

Kreis Peine

Jetzt ist auch der Kreis Peine ein Corona-Hotspot: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit 354,8 auf einen Wert über 350 gestiegen, am Donnerstag lag sie noch bei 343,8. Innerhalb einer Woche hat es 482 Neu-Infektionen gegeben.

Insgesamt 77 neue Corona-Fälle (Vorwoche 40) wurden am Freitag registriert. Damit gibt es nun 9368 bestätigte Infektionen mit dem Virus. 744 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 145 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen. 1076 Personen befinden sich in Quarantäne. Da die Omikron-Variante mittlerweile 85 Prozent aller Fälle ausmache, werde auf eine Meldung ab sofort verzichtet, heißt es in der Mitteilung. Im Landkreis Peine gibt es 115 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In Niedersachsen hat die Corona-Inzidenz von 362,6 auf 380,8 zugenommen. Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern liegt wie am Vortag bei 4,7. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist auf 6,3 (Vortag 6,5) Prozent gesunken. Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße wird laut Intensivregister derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt.

In den Peiner Nachbarkommunen sieht es auch kritisch aus: Mit 526,6 hat Salzgitter hier die höchste Inzidenz, gefolgt von Wolfsburg (464,3), Braunschweig (418,0), Region Hannover (364,7), Landkreis Gifhorn (333,5) und Landkreis Hildesheim (244,0).

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben auf 495 537 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 30 475 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 6457. Insgesamt 6979 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, das sind 22 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 439 600 Menschen (+2600), aktuell erkrankt sind rund 48 900 Personen, etwa 3900 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann