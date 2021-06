Kreis Peine fördert Qualitätsentwicklung in Kitas mit fünf Millionen Euro

Kreis Peine

Der Landkreis Peine will die Stadt Peine und die Kreis-Gemeinden bei der Qualitätsentwicklung in der Kinderbetreuung und Tagespflege mit zusätzlich fünf Millionen Euro unterstützen. Das Geld soll als Qualitätsfonds über die bereits geschlossene Vereinbarung zur Förderung der betrieblichen Kosten der Kitas in Höhe von derzeit etwa 8,4 Millionen Euro pro Jahr hinaus zur Verfügung gestellt werden. Landrat Franz Einhaus und Erster Kreisrat Henning Heiß (beide SPD) stellten die Pläne am Freitag im Peiner Kreishaus vor. Der Kreistag muss dem am 30. Juni noch zustimmen.

„Kreisweit gibt es eine Lücke von 1175 Plätzen“

Zwischen 2011 und 2019 habe es 28 Prozent mehr Geburten im Kreis Peine gegeben und die Zahl der bis sechsjährigen sei um 25 Prozent gestiegen, erläuterten Einhaus und Heiß. Absolut ist die Zahl von 6428 auf 8043 Kinder gestiegen. „Kreisweit gibt es eine Lücke von 1175 Plätzen“, sagte Einhaus. Wobei es Unterschiede in den einzelnen Gemeinden gebe. Die Bevölkerungsentwicklung und die damit verbundene Siedlungsentwicklung stellen die kreisangehörigen Kommunen vor eine große Herausforderung bei der Schaffung von Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten.

Durch die derzeitige Lage im Bausektor oder auch den Fachkräftemangel ließen sich diese Probleme aber nicht von heute auf morgen lösen. Es mache zurzeit wenig Sinn, Geld für investive Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, hier komme der Landkreis den Kommunen auch schon bei der Genehmigung der Haushalte entgegen. „Wir wollen aber helfen, Kinderbetreuung ist ein Standortfaktor“, betonte Einhaus. Kurzfristig sei es daher möglich, in die Qualitätsentwicklung zu investieren. Den Trägern der Kinderbetreuung soll ermöglicht werden, zusätzliche und innovative Angebote zur Verfügung zu stellen, für die die bereits bestehenden Förderrichtlinien keinen Raum bieten.

Förderrichtlinie muss noch erstellt werden

In der Beschlussvorlage für den Kreistag ist eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgeführt, die gefördert werden können. Eine Förderrichtlinie muss noch erstellt werden. Mit dem Fonds sollen Gemeinden unterstützt werden, die schon jetzt qualitative Angebote über den gesetzlichen Rahmen hinaus machen und andere, die dies in diesem Umfang noch nicht tun, sollen motiviert werden, damit anzufangen.

Einhaus bezeichnete den Qualitätsfonds als eine Brücke. Seine Laufzeit orientiert sich an den Ablauf der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Betriebskostenzuschüsse zum 31. Dezember 2022. Hintergrund dieser Vereinbarung ist, dass der Landkreis seinerzeit die Aufgabe der Kita-Betreuung an die Gemeinden und die Stadt Peine übertragen hatte, weil sie dort besser angesiedelt sei.

Hoffnung auf Gute-Kita-Gesetz

Mit Ablauf der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung soll das Gesamtthema der Kinderbetreuung für eine Anschlussvereinbarung erneut finanziell und qualitativ bewertet werden. In diesem Zusammenhang sind entsprechende Landesvorgaben und -förderprogramme zu berücksichtigen. „Berechtigte Hoffnung“ setzt der Landrat hier in das Gute-Kita-Gesetz, „damit die kommunale Familie wieder ein Stück weit entlastet wird“.

Von Jan Tiemann