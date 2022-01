Kreis Peine boostert erst 90 Tage nach der Zweitimpfung

Kreis Peine

Wer bereits dreimal gegen Corona geimpft ist, darf zum Beispiel in Restaurants essen oder das Kino besuchen ohne einen tagesaktuellen Corona-Test vorzeigen zu müssen. Entsprechend interessant ist die Booster-Impfung. Der Landkreis Peine weist jetzt jedoch darauf hin, dass an seinem Impfstützpunkt an der Woltorfer Straße sowie bei den dezentralen Impfangeboten der mobilen Teams des Landkreises Booster-Impfungen erst 90 Tage nach der Zweitimpfung gegen das Coronavirus möglich sind. „Damit verfahren wir nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Aus medizinischer Sicht wird eine früherer Booster-Impfung nicht als sinnvoll erachtet“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Das hatte zuletzt auch die Landesregierung noch einmal angemerkt.

Möglicherweise muss ein neuer Termin gemacht werden

Der Kreis bittet nun Impfwillige, die bereits einen Booster-Termin vereinbart haben, zu diesem Zeitpunkt aber noch unter den 90 Tagen seit der Zweitimpfung liegen, einen neuen Termin zu vereinbaren. Gleiches gilt für die mobilen Impfangebote in den Gemeinden. „Personen, die sich nicht an diesen Vorgaben halten, müssen wir leider abweisen“, erläutert Laaß.

Was bei den Impfangeboten des Landkreises gilt, muss jedoch nicht überall der Fall sein: Wer wann eine Booster-Impfung bekommt, entscheiden letztlich die einzelnen Ärztinnen und Ärzte. Doch auch diese halten sich in der Regel an die Empfehlungen der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern oder der Ständigen Impfkommission.

Von Redaktion