Der beliebte Brauch, an Halloween am 31. Oktober verkleidet mit den Kindern von Haustür zu Haustür zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln, ist weit verbreitet. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen, dem damit verbundenen erhöhten Infektionsrisiko und den verschärften Regelungen bittet der Landkreis Peine die Bevölkerung, in diesem Jahr auf derartige Süßigkeitensammlungen zu verzichten.

„Angesichts der derzeitigen Pandemie-Lage können wir nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren und dringend davon abraten, sich daran zu beteiligen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Laternenumzüge in größerem Rahmen seien nach der Rechtsverordnung des Landes untersagt. „Wir raten aber auch von kleinen Umzügen und auch dem Martinssingen ab“, so Laaß.

In der Familie Kürbisse verzieren

Sein Tipp: Auch im kleinsten Kreis mit der Familie könne man Kürbisse verzieren und schnitzen oder sich Schauergeschichten erzählen. Anregungen zum herbstlichen Basteln und Handarbeiten, sowohl für Halloween-Deko seien in den Büchereien des Landkreises Peine zu finden. Das Kürbisfleisch könne anschließend zu Leckereien verarbeitet werden – dafür gebe es die passenden Kochbücher. Für den DVD-Abend seien die Büchereien mit den neuesten Grusel-Schockern oder kriminell guten (Schauer)-Klassikern ausgerüstet. Kinderspiele ab zwei Jahre, Witziges und Rasantes, Klassiker wie die „Werwölfe“, abendfüllende Strategiespiele und auch Escape-Games könnten ebenfalls ausgeliehen werden.

Der Sprecher weiter: „Vom Pappbilderbuch für die Allerkleinsten über Erstlesebücher, Jugendliteratur bis hin zu Kurzgeschichten im Großdruck findet jeder zudem die passende Lektüre. Und wer sich lieber vorlesen lässt, wird auch fündig. Hörbücher aller Genres für Jung und Alt gehören ebenfalls zum Sortiment der Kreisbüchereien.“

