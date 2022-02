Kreis Peine

In einem alten Bauernhaus hat Imke Bank vor wenigen Tagen den ersten Friseursalon in Rosenthal eröffnet. Laura Steinborn hat im Traditionsbetrieb ihrer Schwiegereltern den Generationswechsel vollzogen und führt in Groß Bülten den Friseur- und Kosmetiksalon Steinborn weiter. Das sind zwei junge Frauen aus dem Peiner Land, die sich jetzt selbständig machen, Arbeitsplätze schaffen, Verantwortung übernehmen und zudem für Branchenmix und Dienstleistung in ihren Ortschaften sorgen.

In Rosenthal entstand ein ganz neuer Friseursalon

Moderne trifft auf Historie: Das gilt für Friseurmeisterin Imke Bank, die dem jahrelang leerstehenden Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert an der Hildesheimer Straße in Rosenthal jetzt Leben einhaucht. Sie hat darin am 1. Februar ihren Salon „Haireinspaziert – by Imke Bank“ eröffnet. Unterstützt wurde sie dabei von Familie und Freunden, ein hiesiger Innenarchitekt begleitete das Vorhaben, und lokale Handwerksbetriebe übernahmen den Um- und Ausbau. Zeichnungen wurden erstellt, Bauanträge und Genehmigungen eingeholt und Zuschüsse im Rahmen der „Dorferneuerung“ beantragt.

Laura Steinborn (Mitte) übernimmt von ihren Schwiegereltern Cornelia und Ralf Steinborn den Familienbetrieb. Quelle: Oliver Kroll

Seit dem vergangenen Sommer wurde renoviert

„Mein Onkel fragte mich, ob ich mir hier Stuhl und Spiegel hinstellen möchte, zumal in Coronazeiten der Friseurbesuch einen anderen Stellenwert erhalten hat, und ich im Ort nicht eine von vielen wäre wie in Peine“, nennt sie Gründe für den Schritt in die Selbständigkeit. Vor ihrer Elternzeit hat sie in einem Peiner Familienbetrieb gelernt und gearbeitet. Seit vergangenem Sommer wurden in dem ehemaligen Stall Wände eingerissen, neue errichtet, alte Balken freigelegt, restauriert sowie aus Eichenbohlen Schränke, Rahmen und Ablagen gefertigt. „Ich erfülle mir mit meinem Geschäft einen Traum und werde in Teilzeit auch eine Friseurin beschäftigen“, erzählt sie. Viele Dorfbewohner und ehemalige Stammkunden hätten sich telefonisch schon Termine geben lassen.

Laura Steinborn setzt in Groß Bülten die Familientradition fort

Dagegen setzt Laura Steinborn nahtlos die 70-jährige Familientradition fort und übernimmt die Verantwortung für die weiterhin beschäftigten fünf Mitarbeiterinnen „Ich freue mich sehr und bin stolz darauf, gemeinsam mit unserem Team diese bedeutende Historie fortsetzen zu dürfen“, sagt die Friseurin, die ihr Team verstärken möchte. Ihren Beruf hat sie von der Pike auf im „Salon Steinborn“ gelernt.

Cornelia Steinborns Mutter Edith Pape legte 1952 den Grundstein für den Betrieb. „Es macht uns sehr glücklich, mit Laura eine sympathische und kompetente Nachfolgerin zu haben, die zudem aus der eigenen Familie kommt“, sind sich Cornelia und Ralf Steinborn einig. Der Sylter Steinborn wurde in Groß Bülten heimisch und entwickelte das Friseurgeschäft mit seiner Frau weiter. Steinborns wirkten zudem 15 Jahre im Modeteam der Friseurinnung Peine, präsentierten Trends und nahmen an nationalen und internationalen Meisterschaften teil. Sie sind überzeugt: „Laura wird unser Lebenswerk weiterführen und doch mit Elan und guten Ideen etwas Neues daraus machen – ihr Lebenswerk!“

Von Birthe Kußroll-Ihle