Kreis Peine

Im Kreis Peine sind derzeit zehn Menschen an Covid-19 erkrankt. Das teilt der Landkreis Peine am Montag mit. Auf das Virus positiv getestet wurden bislang 205 Landkreis-Bewohner, insgesamt 183 gelten als genesen. Zwölf Todesfälle gab es seit dem Ausbruch der Pandemie im März.

52 Abstriche entnommen

52 Abstriche wurden am Montag im Corona-Testzentrum vom Landkreis Peine entnommen. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 81 Personen – das sind 29 weniger als am Vortag. Daraus wieder entlassen wurden 1538 Menschen. Von dieser Sicherheitsmaßnahme waren somit insgesamt 1619 Personen betroffen. Zurzeit gibt es im Peiner Klinikum keinen an Covid-19-Erkrankten und auch keinen Verdachtsfall.

Von Nathalie Diana