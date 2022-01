Kreis Peine: Weitere Termine der mobilen Impfteams

Im Zeitraum zwischen den Donnerstagen 20. und 27. Januar machen die mobilen Impfteams des Landkreises Peine Station in mehreren Ortschaften. Hier lesen Sie, wann und wo Corona-Impftermine angeboten werden.

Die Mitarbeiterin eines mobilen Impfteams zieht den Impfstoff von Biontech/Pfizer in eine Spritze auf. Im Landkreis Peine bieten die mobilen Impfteams in den kommenden Tagen weitere Termine an. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa