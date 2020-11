Kreis Peine: Umweltausschuss berät CDU-Antrag zu Wasserstoffzentrum in Mehrum

Kreis Peine

Die Peiner Kreis-CDU macht Tempo beim Thema Wasserstoff: Der Kreis-Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz wird am Dienstag, 17. November, über einen Antrag der CDU-Kreistagsfraktion beraten, am Standort des Steinkohle-Kraftwerks in Mehrum ein Wasserstoffzentrum zu entwickeln. Die Sitzung findet ab 17 Uhr im Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine an der Werner-Nordmeyer-Straße 13 statt.

Machbarkeitsstudie für 120 000 Euro auf den Weg gebracht

In einem ersten, wichtigen Schritt ist eine Machbarkeitsstudie für etwa 120 000 Euro auf den Weg gebracht worden. Jetzt gelte es, an der Dynamik, die sich im Wasserstoff-Campus in Salzgitter entwickelt, teilzuhaben, um in Mehrum die Transformation zur Wasserstoff-Technologie voranzutreiben, sagte CDU-Kreisvorsitzender Christoph Plett am Montag. Nun müssten die Ebenen Europa, Land und Kommune zusammengeführt werden. Und hier sieht Plett den Landkreis gefordert.

„Wenn wir nicht wollen, dass nur Großunternehmen diesen neuen Energieträger abnehmen, dann muss der Landkreis jetzt etwas für die Zukunft tun und Infrastruktur schaffen“, forderte Plett, der auch Landtagsabgeordneter ist. Möglich sei es zum Beispiel, dass der Kreis und die Gemeinden bei ihren Fuhrparks darüber nachdenken würden, Fahrzeuge mit Wasserstoff-Technologie anzuschaffen. Diese eigene sich für große Fahrzeuge wie Lastwagen.

In der Europäischen Union startet kommendes Jahr eine neue Förderperiode, dazu kommen das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie Landes– und Regionales-Raumordnungsprogramm: „Auf allen Ebenen werden Entscheidungen getroffen, bei denen es darum geht, sich zu positionieren“, betonte die Umwelt-Ausschussvorsitzende Silke Weyberg. Klimaschutz sei kein Zuschussgeschäft, so die Christdemokratin. Man sei mitten im Umwandlungsprozess der Energiesysteme „und wir müssen sehen, wie wir die wirtschaftlichen Potenziale heben können“.

Plett ergänzte: „Wir müssen beim Thema Wasserstoff mit dabei sein, um qualifizierte Arbeitsplätze mit guten Tariflöhnen zu sichern und zu schaffen.“ Dies verbessere auch die Steuerkraft der Kommunen.

Klimaschutzagentur soll an Wito angedockt werden

Und konsequent ist es für Weyberg, dass die Klimaschutzagentur des Landkreises Peine nicht organisatorisch in die Verwaltung eingegliedert werde, sondern in die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito). Dort könnten die vorhandenen Strukturen genutzt werden und dort sei sie zukunftsfähig aufgestellt. Einen entsprechenden Antrag wird die CDU-Fraktion im Ausschuss stellen.

