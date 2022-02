Kreis Peine: Überschuss im Haushalt 2022 erhöht sich auf 4,6 Millionen Euro

Kreis Peine

Die Finanzsituation im Entwurf für den Peiner Kreishaushalt 2022 hat sich gegenüber dem ersten Planungsstand vom November 2021 deutlich verbessert. Grund sind höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, über die es seinerzeit noch keine Klarheit gab. Statt eines zunächst kalkulierten Überschusses in Höhe von rund 960.000 Euro, ist das Plus in dem Zahlenwerk jetzt auf rund 4,6 Millionen Euro gewachsen. Der Etat-Entwurf steht am Mittwoch, 23. Februar, im Kreistag zur Abstimmung. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet in der Gebläsehalle Ilsede statt. Es gilt die 3G-Regelung und Maskenpflicht.

3,1 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen

Die höheren Schlüsselzuweisungen schlagen mit rund 3,1 Millionen Euro zu Buche. Da auch die Kreisgemeinden höhere Zuweisungen vom Land erhalten haben, steigen die Einnahmen aus der Kreisumlage nochmals um etwa 2,3 Millionen Euro. Die Kreisumlage selbst bleibt unverändert bei 58,1 Punkten.

Durch die Verbesserungen erhöht sich auch der finanzielle Spielraum für Zuschussanträge aus der Politik. So soll laut einer Ergänzungsvorlage unter anderem dem Antrag der CDU/FDP-Gruppe zugestimmt werden, den Zuschuss an den Kinderschutzbund Peine zur Förderung einer zusätzlichen Vollzeitstelle um 30.000 zu erhöhen. Außerdem soll der Caritasverband nach Wunsch der CDU/FDP wegen der Corona-Auswirkungen 50.200 Euro mehr bekommen. Zustimmung fanden auch gemeinsame Anträge der Fraktionen von SPD und Grünen. So sollen im Haushalt 2022 unter anderem 20.000 für einen Fonds für kostenfreie Langzeitverhütungsmittel für Familien und Frauen mit geringem Einkommen veranschlagt werden. Für Sachverständigenkosten für ein Radverkehrsprojekt werden 30.000 Euro beantragt.

Kita-Zuschüsse sollen um 1,5 Millionen Euro erhöht werden

Für die Erhöhung der Zuschüsse für die Kita-Betreuung setzt die Kreisverwaltung 1,5 Millionen Euro an. Auf Wunsch der Verwaltung und des Ausschusses für Gesundheit, Arbeit und Soziales soll der Zuschuss für das Peiner Frauenhaus um 61.000 Euro erhöht werden.

Von Jan Tiemann