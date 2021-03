Kreis Peine: Termine über Impfportal finden wie geplant statt

Kreis Peine

Die Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca sind vorerst gestoppt und somit sind auch sämtliche Impfungen für Erzieher, Lehrer, Physiotherapeuten, Arztpraxen oder Polizisten im Landkreis Peine vorerst beendet. „Alle Impftermine, die über das Portal des Landes Niedersachsen angemeldet wurden, finden wie geplant im Impfzentrum statt“, betonte Kreissprecher Fabian Laaß am Dienstag. Dort werde mit Biontech und Moderna geimpft.

„Bei den Arztpraxen sind wir mit den Impfungen fast durch“

Astrazeneca sei für die mobilen Impfungen vorgesehen, insgesamt 2650 Dosen sind zurzeit beim Landkreis gelagert. „Bei den Arztpraxen sind wir mit den Impfungen fast durch“, sagte Laaß. In dieser Woche sollte verstärkt das Personal in Kitas und Schulen geimpft werden. „Von etwa 2000 Personen aus diesem Kreis haben bislang rund 400 eine Impfung bekommen.“ Vor dem Hintergrund der hohen Inzidenz und des Astrazeneca-Impfstopps wäre es wünschenswert, wenn der Landkreis die Möglichkeit hätte, die Präsenzpflicht in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen eigenverantwortlich und punktuell aussetzen zu können, um das Personal zu schützen. „Zurzeit können wir dies nicht selber entscheiden, die Klärung liegt beim Land“, erklärte Laaß.

„Wie hoch der zeitliche Verzug ist, kann derzeit nicht eingeschätzt werden.“ Dies hänge von der Dauer und dem Ergebnis der weiteren Untersuchungen zu Astrazeneca, der Verfügbarkeit von weiteren Impfstoffen und der Impfbereitschaft ab. Diese könnte durch den vorläufigen Impfstopp gelitten haben, befürchtet Laaß.

Zum Hintergrund: Das Paul-Ehrlich-Institut hat die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca vorübergehend ausgesetzt, um mögliche Zusammenhänge zwischen der Impfung und aufgetretenen Hirnvenen-Thrombosen aufzudecken beziehungsweise auszuschließen. Das Institut weist darauf hin, dass sich Personen, die Astrazeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, zum Beispiel mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollen.

Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet

Welche konkreten Folgen, wie etwa der Umgang mit Lagerbeständen oder neue Terminvergabe, sich aus der Entscheidung ergeben, werde jetzt analysiert und bewertet, heißt es aus dem niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Nach Mitteilung des Bundes wird die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Auf die Frage, ob es möglich ist, sich nach einer Erstimpfung später mit einem anderen Impfstoff impfen zu lassen, heißt es bei der Bundesregierung: „Das ist noch nicht klar. Allerdings ist man bereits mit einer Erstimpfung gut geschützt gegen einen schweren Verlauf einer Infektion. Eine Gefahr geht nicht davon aus, wenn man die zweite Impfung auslässt. Sollte der Impfstoff aber zugelassen bleiben, sollte man die zweite Impfung auf jeden Fall machen. Sie verstärkt den Schutz um ein Vielfaches.“ Experten und die Ständige Impfkommission empfehlen, verschiedene Impfstoffe nicht zu kombinieren.

„Um die Effektivität der Impfstoffe zu gewährleisten und gleichzeitig so viele Menschen wie möglich mit einer ersten Impfdosis zu versorgen, liegen nach der aktuellen Impfverordnung zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Biontech und Moderna sechs Wochen und bei Astrazeneca zwölf Wochen“, so die Bundesregierung.

Von Jan Tiemann