Kreis Peine: Telefonnummer für Corona-Impfanmeldung wird bald geschaltet

Kreis Peine

Die Vorbereitungen für Corona-Impfungen im Kreis Peine sind abgeschlossen. Sobald der Impfstoff eintrifft, können zunächst Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen und anschließend im Impfzentrum des Landkreises an der Woltorfer Straße in Peine vorgenommen werden. Die Bürger sollen sich dann unter der vom Land geschalteten Telefonnummer (08 00) 9 98 86 65 anmelden können. Bislang dient die Nummer lediglich als Hotline rund um Informationen zum Thema Corona-Impfung.

Sobald der Impfstoff im Kreis Peine verfügbar ist, sollen auch die telefonischen Anmeldungen für Impftermine möglich sein. Wann genau das ist, steht noch nicht fest – einige Tage wird es aber aller Voraussicht nach noch dauern. Bundesweit gibt es übrigens auch die Nummer 11 61 17 des Patientenservices der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die Terminvergabe. Die Anrufer aus Niedersachsen sollen von dort aus an das entsprechende Callcenter des Landes weitergeleitet werden, erklärt Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

DRK und ASB helfen mit 20 Mitarbeitern im Impfzentrum

Vier der Impfstationen in Peine sollen von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) betreut werden. „Wir sind gut gerüstet und haben viele neue Kollegen mit dabei“, sagt Thorsten Mohr, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim Peiner ASB. 20 Mitarbeiter von DRK und ASB sollen täglich im Impfzentrum helfen. „Aber das wird davon abhängen, wie viele Menschen sich an dem jeweiligen Tag impfen lassen. Das muss sich erst einspielen“, blickt Mohr voraus. Er schätzt, dass Mitte Januar der Betrieb im Impfzentrum aufgenommen werden kann.

Die Impfkampagne hat in Niedersachsen in den Landkreisen Osnabrück, Cloppenburg und der Grafschaft Bentheim bereits begonnen. Mobile Impfteams sind seit Mittwoch in der Stadt und Region Hannover, im Landkreis Nienburg und in der Stadt Osnabrück unterwegs. „Dort, wo geimpft wird, geht es zügig voran und wir erhalten die Rückmeldung, dass der Einsatz der mobilen Teams und die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen ausgesprochen gut funktionieren. Dafür bedanke ich mich bei allen Beteiligten“, so der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung und Sozialstaatssekretär Heiger Scholz.

Nächste Impfstoff-Lieferung in Niedersachsen wurde auf 11. Januar verschoben

Insgesamt stehen dem Land laut Grimm – Stand Mittwoch – für rund 56 000 Menschen je zwei Impfdosen zur Verfügung. Keine einzige der für den vollen Schutz nötigen Zweitimpfungen soll bei etwaigen Engpässen in der Impfstoffauslieferung ausfallen müssen. „Bereits heute sind rund 15 000 Dosen weniger angekommen, als ursprünglich angekündigt waren. Die für den 4. Januar angekündigte Lieferung von rund 63 000 Impfdosen für Niedersachsen entfällt nach Angaben des Herstellers und des Bundesgesundheitsministeriums ganz. Die nächste Lieferung in gleicher Höhe ist nun erst für den 11. Januar angekündigt“, so Grimm.

Die in dieser und der nächsten Woche zur Verfügung stehenden Impfdosen seien voraussichtlich spätestens am Freitag nächster Woche vollständig verbraucht. Dann müsse abgewartet werden, bis am 11. Januar die nächste Lieferung eintrifft. Daher werde das Land auch zunächst nicht mit der Terminvergabe in den insgesamt 50 niedersächsischen Impfzentren beginnen. Dies war an sich für den 6. Januar geplant. Wann es dann tatsächlich losgeht, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Von Dennis Nobbe