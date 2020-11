Kreis Peine: Sieben-Tagesinzidenz sinkt auf 88,3

Kreis Peine

Die Corona-Lage im Risikogebiet Kreis Peine hat sich wieder leicht entspannt: Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner im Landkreis Peine ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Mittwoch auf 88,3 gesunken. Am Vortag betrug sie 90,5. Allerdings ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Es handelle sich um einen 87-Jährigen, der zuletzt außerhalb des Landkreises in medizinischer Behandlung war, teilte Kreis-Sprecher Fabian Laaß am Dienstag mit. Damit sind im Landkreis Peine inzwischen 14 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen beträgt in Peine 119 (-3 zum Vortag) und die Gesamtzahl aller Fälle laut Gesundheitsamt 572 (+20).

In Niedersachsen gibt es 40 820 aktuelle Coronafälle (+1301). Die Zahl der Genesenen liegt bei 25 633 (+41) und die der Verstorbenen bei 790 (+10). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 100.

Von Jan Tiemann