Kreis Peine: Sieben-Tagesinzidenz liegt unverändert bei 78,6

Kreis Peine

Keine Entspannung bei den Corona-Neuinfektionen im Peiner Land: Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag eine Sieben-Tagesinzidenz von 78,6. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert damit unverändert geblieben. Insgesamt 106 Neuinfektionen hatte es im Kreisgebiet in der vergangenen Woche gegeben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 25.

Im Klinikum Peine werden zurzeit vier bestätigte Coronafälle auf der Intensivstation behandelt und zehn auf der Normalstation. Dies teilte Sprecherin Sarah Weil-Pütsch am Donnerstag mit. Außerdem gibt es sechs Verdachtsfälle, die auf der Normalstation behandelt werden.

In Niedersachsen gibt es aktuell 81 448 Coronafälle (1467 mehr als am Vortag). Die Zahl der Genesenen liegt bei 64 074 (1400 mehr als am Vortag) und die der Verstorbenen bei 1375 (19 mehr als am Vortag). Der Sieben-Tagesinzidenzwert pro 100 000 Einwohner liegt aktuell in Niedersachsen bei 85,7.

Der Landkreis Peine hat unter (0 51 71) 4 01 90 00 ein Bürgertelefon zum Coronavirus geschaltet. Dieses ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr zu erreichen. Samstags stehen Mitarbeiter der Kreisverwaltung am Vormittag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für Anfragen zur Verfügung. Sonntags ist das Bürgertelefon nicht mehr besetzt.

Von Jan Tiemann