Kreis Peine: Sieben-Tagesinzidenz fällt leicht auf 83,8

Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine ist nach der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes am Samstag leicht gesunken. Aktuell wird sie mit 83,8 (Vortag: 85,3) angegeben. In den vergangenen sieben Tagen gab es 113 Fälle, die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis lieg bei 1809. Gestorben sind 34 Personen an Covid-19.

7310 neue Infektionen in Niedersachsen

Zum Vergleich: Auf ganz Niedersachsen gesehen liegt der Inzidenzwert zurzeit bei 91,5 (Vortag: 95,2). 7310 neue Fälle wurden innerhalb von sieben Tagen registriert. Die Zahl aller in Niedersachsen jemals nachweislich Infizierten liegt nun bei 109 990 (+ 516). 2015 Menschen (+ 10) gelten als an oder mit dem Virus gestorben. 89 302 Personen werden in der Statistik offiziell als wieder als genesen aufgeführt, das ist ein Plus von 1440. Doe höchsten Werte verzeichnen aktuell die Grafschaft Bentheim mit 162,6, Delmenhorst mit 145,7, Osnabrück mit 142,8 und Gifhorn mit 140,5. Die wenigsten Fälle gibt es dagegen in Leer (31), Northeim (36,3 und Verden (36,5).

Das Landesgesundheitsamt erklärt zu den aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird.

Von Thomas Kröger