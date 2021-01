Kreis Peine: Polizei löst Corona-Partys auf und stellt Cannabis sicher

Stederdorf

Die Peiner Polizei hat am Samstag kurz vor Mitternacht eine Corona-Party in einer Wohnungen am Hesebergweg in Stederdorf aufgelöst. Zuvor hatten sich mehrere Anwohner wegen Lärmbelästigung beschwert.

Die Beamten trafen schließlich vier Personen aus drei verschiedenen Haushalten bei der Zusammenkunft an. Die Fete wurde aufgelöst und es wurden vier Anzeigen auf Grundlage der geltenden Corona-Verordnung eingeleitet.

Polizisten stellen Cannabis-Blüten sicher

Einen ähnlichen Fall gab es drei Stunden zuvor in Wendeburg. Nach Zeugenhinweisen zu illegalem Umgang mit Betäubungsmitteln trafen Polizisten vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten in einer Wohnung an der Duttenstedter Straße an. Vor Ort wurden dann Cannabisblüten sicher gestellt. Die vier Personen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die geltende Corona-Verordnung.

Die Partys in Stederdorf und Wendeburg scheinen dabei kein Einzelfälle zu sein. Nach Angaben des Landkreises wurden seit Beginn der Pandemie bereits 87 ähnliche Zusammenkünfte registriert.

Von Michael Lieb