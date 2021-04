Kreis Peine: Neue Zuckerrüben bereits ausgesät

Kreis Peine

Dias sonnige Wetter der vergangenen Tage sorgt für Bewegung auf den Feldern. Die heimischen Zuckerrübenanbauer aus dem Kreis Peine können in diesen Tagen vielerorts unter guten Bedingungen die Zuckerrüben aussäen. Dabei setzen sie auf Kontinuität und halten die Rübenfläche in etwa konstant.

„Der Boden ist reif und die Rübensamen können jetzt in die Erde“

Nach den frostigen Temperaturen im Februar war zunächst Geduld gefragt, damit die Böden sich erwärmen und abtrocknen konnten. „Der Boden ist reif und die Rübensamen können jetzt in die Erde. Mit Aussaaten Ende März/Anfang April haben unsere Landwirte in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht“, so der Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Niedersachsen-Mitte, Dr. Clemens Becker.

Die Zuckerrübe habe dann genug Zeit, sich bis zur Ernte ab September gut zu entwickeln. In der hiesigen Region steht die Zuckerrübe in einer vielfältigen Fruchtfolge. Das bedeutet: Auf den Feldern werden von Jahr zu Jahr verschiedene Früchte angebaut. Durch den Fruchtwechsel werden das Bodengefüge geschützt, der Bodenabtrag reduziert und insgesamt Produktionsmittel eingespart. Die im Frühjahr gesäte Zuckerrübe lockert Fruchtfolgen mit viel Getreide auf und schafft regelmäßig gute Voraussetzungen für die nachfolgenden Feldfrüchte.

Zahlreiche Zuckerrüben werden zur Zuckerherstellung benötigt

Der heimische Anbau von Zuckerrüben garantiert eine regionale Verfügbarkeit des für Verbraucher und Lebensmittelhersteller wichtigen Nahrungsmittels Zucker. „Die drei Zuckerfabriken in unserem Verbandsgebiet sind auf große Mengen Zuckerrüben angewiesen, um daraus die für den Markt notwendigen Zuckermengen zu gewinnen“, so Becker.

Auch in der volkswirtschaftlich nach wie vor angespannten Zeit würden die Landwirte ihren Beitrag zur wichtigen Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln leisten. Die jetzt gedrillten Rüben werden nach der Ernte von September bis Januar kontinuierlich an die Zuckerfabriken geliefert, unter anderem auch an die Zuckerfabrik in Clauen in der Gemeinde Hohenhameln, und sichern die Zuckerversorgung für Millionen von Verbrauchern in Norddeutschland.

