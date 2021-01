Kreis Peine

Zum 1. Januar hat der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB), der auch für den Landkreis Peine zuständig ist, neue Fahrscheinangebote eingeführt. Ab sofort gibt es ein Kurzstreckenticket. Das Ticket ermöglicht kurze Wege mit Bussen zum günstigen Fahrpreis von 1,60 Euro. Es gilt für drei Haltestellen nach dem Einstieg und – das ist das Besondere – über die Grenzen der Tarifzonen hinweg.

Ein Beispiel: Wer am Bahnhof Vöhrum in den Bus der Linie 522 steigt, kann mit dem Kurzstreckenticket für 1,60 Euro bis zur Haltestelle Apotheke in Vöhrum fahren und spart 1,40 Euro im Vergleich zum Einzelfahrschein für Erwachsene, der in der Preisstufe 1 immerhin 3 Euro kostet. Umstieg und Rück-/Rundfahrten sind nicht möglich.

Neues 9-Uhr-Abo

Neben dem Kurzstreckenticket gibt es ein 9-Uhr-Abo. Alle, die nicht zu den Stoßzeiten morgens unterwegs sein müssen, können mit dem neuen Abo Geld sparen. Dieses gibt es bereits ab 49 Euro im Monat, die Ersparnis liegt je nach Preisstufe zwischen 20 und 40 Prozent im Vergleich zum Plus-Abo.

Sechser-Mehrfahrtenkarte

Ein weiteres Angebot ist die Sechser-Mehrfahrtenkarte, die die Zehner-Mehrfahrtenkarte ablöst. Das Sechser-Ticket gibt es jetzt auch für Kinder. Außerdem sind Tageskarten für Solofahrer günstiger geworden, diese lohnen sich bereits ab zwei Fahrten pro Tag. Die Zweier-Mehrfahrtenkarte ist aus dem Sortiment genommen.

Weitere Informationen zu den neuen Fahrscheinangeboten unter www.vrb-online.de im Internet.

Von Jan Tiemann