Lust auf technische und naturwissenschaftliche Ausbildungsberufe und Studienfächer will die Ideen-Expo 2. bis 10. Juli in Hannover machen. Jetzt sucht der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle eine Schule im Kreis Peine, die Station für die Roadshow des Jugend-Events werden will.