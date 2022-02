Kreis Peine

Die mobilen Impfteams des Landkreises Peine bieten in den kommenden Tagen erneut die Möglichkeit, sich in den Gemeinden an verschiedenen Standorten gegen Corona impfen zu lassen. Geimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Moderna. „Bei allen Terminen bieten wir Erst-, Zweit-, erste Auffrischungs- und zweite Auffrischungsimpfungen sowie Impfungen Genesener an“, erklärt stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder.

Die für die Impfung notwendigen Unterlagen können auf der Internetseite des Landkreises Peine www.landkreis-peine.de heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht, aber selbstverständlich auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus sind lediglich der Personalausweis sowie – wenn vorhanden – der Impfpass mitzubringen. Speziell für die Auffrischungsimpfungen sind die Nachweise über die bereits erfolgten Impfungen vorzulegen, damit die zeitlichen Abstände nachgewiesen werden können.

Folgende Stationen sind jeweils von 10 bis 16 Uhr geplant:

Montag, 14. Februar: Lengede, Sportheim SV Lengede, Schachtweg 1.

Dienstag, 15. Februar: Lengede, Sportheim SV Lengede, Schachtweg 1 und Vöhrum, Dorfgemeinschaftshaus, Hainwaldweg 10.

Mittwoch, 16. Februar: Lengede, Sportheim SV Lengede, Schachtweg 1.

Freitag, 18. Februar: Bortfeld, Feuerwehrgerätehaus, Polterdamm 5.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Selbstverständlich können sich alle Personen, unabhängig von ihrem Wohnort, impfen lassen.

Von Jan Tiemann