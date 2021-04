Kreis Peine

Die Freien Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) haben ihren Landratskandidaten für die kommende Kommunalwahl nominiert: Der Vorstand schickt einstimmig den 49-jährigen Michael Baum aus Oberg ins Rennen.

„Für das Amt des Landrates ist er hervorragend geeignet. Mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung in einer öffentlichen Verwaltung und jahrelangen Erfahrung als aktiver Kommunalpolitiker im Ilseder Gemeinderat und im Kreistag weiß er genau, worauf es ankommt und wie bürgernähere Politik umzusetzen ist,” so der Vorstand der Wählergemeinschaft über Baum. Eine Mitgliederversammlung soll den Vorschlag im Mai bestätigen.

Vorschläge sollen mit Bürgern diskutiert werden

„Ich möchte in den nächsten Wochen meine Vorschläge für eine bürgernahe Politik mit den Wählerinnen und Wählern diskutieren,“ bietet der berufstätige Krankenkassenbetriebswirt an. Dazu will er mit verschiedenen Formate ansetzen: digitale Stammtische, Flyer und soweit möglich bei persönlichen Kontakten. Für Baum sei der Landrat ein „Anwalt der Bürgerinteressen“.

„Fehlentwicklungen und der zunehmende Entscheidungs- und Handlungswirrwarr auf Kreisebene erfordern eine endlich ernsthaft an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientierte Politik mit gesundem Menschenverstand und in besserer Zusammenarbeit mit den Landkreisgemeinden und der Stadt Peine,“ erläutert der in seiner Heimatgemeinde verwurzelte und in Vereinen aktive Oberger. „Meine Handlungsansätze begründen sich in den großen politischen Herausforderungen als auch gleichgewichtig in den konkreten Themen, die die Bürgerinnen und Bürger persönlich im Alltag bewegen.“

Dazu gehöre seiner Auffassung nach zuerst wirksam im Peiner Land zügig die Corona-Pandemie zu besiegen sowie die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu lindern und zu beseitigen. Baum kandidiert für die FW-PB bei der Kommunalwahl für den Ortsrat Oberg, den Rat der Gemeinde Ilsede sowie für den Kreistag.

