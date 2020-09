Kreis Peine: Mehrere Fahrräder gestohlen

Vechelde/Vöhrum

Gleich zwei Mountainbikes wurden am Donnerstag, 3. September, in Vechelde in der St.-Martins-Straße innerhalb von nur zehn Minuten gestohlen. Die beiden 40 und 42 Jahre alten Geschädigten hatten die Fahrräder für diesen kurzen Augenblick nicht angeschlossen. Bei den Rädern handelte es sich um ein rotes der Marke Zündapp und ein schwarzes Racer-MTB. Beide waren etwa 300 Euro wert. Täterhinweise gab es nicht.

Auch in Vöhrum wurde ein Fahrrad gestohlen: Auf der Straße An der Bahn beim Bahnhof wurde einem 56-jährigen Peiner am Freitag, 4. September, zwischen 07.40 und 15.50 Uhr von einem bislang unbekanntem Täter ein graues 28-er Bergamont-Damensportrad mit 28 Gängen entwendet, das laut Polizeiangaben „mit einem vernünftigen Schloss“ am Fahrrad-Abstellbügel angeschlossen war. Das Rad hatte einen Wert von 510 Euro.

Von Kerstin Wosnitza