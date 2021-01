Kreis Peine: Leichter Rückgang der Sieben-Tagesinzidenz 

Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz ist im Kreis Peine leicht gefallen: Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 145,4, am Vortag lag dieser bei 148,4. Dennoch ist er immer noch fast doppelt so hoch wie der landesweite Durchschnitt, der am Freitag 79,7 pro 100 000 Einwohner betrug.

140 569 Corona-Fälle gibt es laut dem Landesgesundheitsamt seit Beginn der Pandemie in Niedersachsen, ein Plus von 990 im Vergleich zum Vortag. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind 3227 Menschen (+56), als genesen gelten 121 282 (1432).

Von Dennis Nobbe