Kreis Peine

Spontan zum Sport ins Fitnessstudio – dies ist lange Zeit nicht möglich gewesen. Denn im November mussten sie wegen der Corona-Pandemie schließen. Mitglieder haben dennoch weiterhin ihre Beiträge gezahlt. Bei der für Peine zuständigen Verbraucherzentrale in Hannover sind eine Vielzahl von Anfragen und Beschwerden eingegangen. Im Kreis Peine scheint es aber wenn überhaupt nur vereinzelt Probleme gegeben zu haben. Einige Mitglieder zahlten sogar weiter, um ihr Studio während der Corona-Krise zu unterstützen.

„Ohne Leistung keine Gegenleistung“

Können die Studios trotz Schließung den monatlichen Mitgliedsbeitrag verlangen oder sogar den Vertrag einseitig verlängern? Darauf gibt die Verbraucherzentrale Niedersachsen eine klare Antwort: „Wer nicht trainieren kann, weil das Studio geschlossen war, muss nach unserer Auffassung auch nichts dafür bezahlen“, sagt Tiana Preuschoff, die sich bei der Verbraucherzentrale um das Verbraucherrecht kümmert. Entscheidend sei nur, ob die Leistung angeboten wurde oder nicht. Es gelte der Grundsatz: „Ohne Leistung keine Gegenleistung“. „Müssen die Studios schließen, können sie die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbringen. Dann dürfen sie auch kein Geld verlangen“, erklärt Preuschoff.

Tiana Preuschoff, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Quelle: Roland Schneider

Einige Betreiber berufen sich darauf, dass sie wegen der „Störung der Geschäftsgrundlage“ zur Verlängerung des Vertrags berechtigt wären. „Diese Auffassung halten wir für falsch. Hinzukommt, dass die Studios gern verschweigen, dass ein Berufen auf die ,Störung der Geschäftsgrundlage’ ihnen nicht einmal hilft, wenn sie ihre Ausfälle durch Einsparungen und staatliche Hilfen zum großen Teil ausgleichen können“, sagt Preuschoff.

Nach Meinung der Verbraucherzentrale würde das bedeuten: Der Betreiber müsste darlegen, dass weder Kosten für Honorarmitarbeiter während der Schließzeit gespart noch Kurzarbeitergeld beantragt wurde, keine sonstigen staatlichen Hilfeleistungen erfolgten und auch keine grundsätzliche Möglichkeit bestand, sich gegen eine Betriebsschließung zu versichern.

Höchstrichterliche Entscheidung liegt noch nicht vor

Ob nun aber Betreiber oder Mitglieder im Recht sind, ist derzeit noch umstritten. „In der letzten Zeit gab es einige erstinstanzliche Urteile. Teilweise wurde entschieden, dass die Unternehmen auch einseitig – also ohne die Zustimmung der Kunden – die Verträge um die Zeit der Schließung verlängern können. Es sind aber auch verbraucherfreundliche Urteile ergangen, die das Prinzip von Leistung und Gegenleistung berücksichtigt haben“, sagt Preuschoff. Eine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage liegt bislang noch nicht vor. Wer es auf einen Gerichtsprozess zu dieser Frage ankommen lässt, geht derzeit noch ein gewisses Risiko ein.

Wer sich den Gang zum Gericht sparen möchte, sollte erst einmal versuchen, mit seinem Fitnessstudio-Betreiber zu reden. „Vertragsverlängerungen können selbstverständlich auch eine Lösung sein. Aber nur, wenn beide Parteien einverstanden sind“, betont Preuschoff. Sei das allerdings nicht der Fall und habe der Verbraucher bereits gezahlt, könnte grundsätzlich ein Erstattungsanspruch geltend gemacht werden.

Doch dabei sollte laut Verbraucherzentrale aber Acht gegeben werden. Viele Anbieter stellen nämlich einen Wertgutschein für den Teil des Abos aus, der nicht stattfinden konnte. „Wer bereits gezahlt hat und einen Gutschein erhalten soll, kann vorerst nicht auf eine Auszahlung von Geld bestehen“, erklärt Preuschoff. Die Erstattung des Geldbetrages kann erst verlangt werden, sollte der Gutschein nicht bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden.

Das passiert, wenn man den Gutschein ablehnt

Wer den Gutschein ablehnt, hat in zwei Fällen Anspruch auf eine Auszahlung in Geld: Entweder, wenn der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst werden kann – das Geld steht dem Betreffenden dann aber erst im darauffolgenden Jahr zu. Oder, wenn die Annahme eines Gutscheines aufgrund der Lebensumstände unzumutbar ist. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen kritisiert allerdings, dass die Anbieter hier häufig die Auszahlung verweigern, weil nicht geklärt ist, was in diesem Fall „unzumutbar“ ist.

Das Peiner Fitness- und Gesundheitscenter Physiofit und auch das Studio Löwen-Fitness in Lengede haben während der Schließzeit keine Beiträge eingezogen. „Wir haben im November zugemacht und seitdem keine Beiträge eingezogen“, erklärt Physiofit-Mitinhaber Rouven Böse. „Einige Mitglieder wollten sogar, dass wie den Beitrag weiter einziehen, um uns in der schweren Zeit zu unterstützen. Dies haben wir aber nicht gemacht“, sagt Böse. Mancher habe dann den Betrag einfach selber überwiesen. Zurzeit ist der Reha-Bereich geöffnet, beim Fitness-Bereich stehe man in den Startlöchern, um so bald wie möglich loszulegen.

Auch bei Löwen-Fitness in Lengede seien keine Beiträge eingezogen worden, berichtet Betreiber Sascha Osterwald. Im Braunschweiger Studio würden die entsprechenden Monate kostenlos drangehängt. „Wir sind da sehr flexibel, wer absolut nicht zahlen wollte, wurde auch dort beitragsfrei gestellt.“ In Lengede öffnet das Studio am Dienstag, 1. Juni, wieder regulär unter den geltenden Corona-Bedingungen. Dort werden auch Schnelltests von geschultem Personal angeboten und für Mitglieder gibt es kostenlose FFP-2-Masken.

Von Jan Tiemann