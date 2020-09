Kreis Peine

Mehrere evangelische Gemeinden im Kirchenkreis Peine führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Die gemeinnützige Organisation ermöglicht damit nationale und internationale Hilfe für Bedürftige. Benötigt wird gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit.

Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet. Abgabemöglichkeiten gibt es von Montag, 21. September, bis Samstag, 26. September, an folgenden Sammelstellen:

Anzeige

An diesen Orten werden Kleiderspenden gesammelt

Abbensen: Carport am Pfarrhaus, Weberkamp 23, Dungelbeck: Gemeindehaus (Carport), Alte Landstraße 1, Edemissen: Pfarrhaus I (Garage), Gografenstraße 2, Eddesse: Familie Plate, Dedenhausener Straße 9, Equord: Frau Hahn, Schneiderstraße 4 (nur bis 25. September), Groß Ilsede: Garage am Pfarrhaus, Dorfstraße 36 (jeweils 9 bis 18 Uhr), Harber: Pfarrhaus, Wiedhof 3 (nur bis 25. September)

Weitere PAZ+ Artikel

Klein Ilsede: Gemeindehaus (linke Garage), Breite Straße 7, Mehrum: Frau Bläsig, Hauptstraße 23 (nur bis 25. September), Oberg: Scheune am Gemeindehaus, Sonnenstraße 25, Peine: Eingang vom alten Pfarrhaus, Friedenstraße 24, Peine: Gemeindehaus Friedenskirche, Eichendorffstraße 6 (nur 21. September, 9 bis 11 Uhr, und 24. September, 17 bis 19 Uhr), Schmedenstedt: Gemeindehaus, Ostring 2 (nur bis 25. September), Soßmar: Pfarrhaus (Keller), Claustal 1, Stederdorf: Pfarrhaus-Garage, Martin-Luther-Straße 6 (jeweils 8 bis 18 Uhr), Woltorf: Pfarrhaus, Stegmannstraße 8 (nur bis 25. September).

In Groß Lafferde werden Kleiderspenden vom 25. bis 27. September in einem Anhänger der Deutschen Kleiderstiftung vor dem Pfarrhaus gesammelt. In Clauen und Bründeln findet am Samstag, 26. September, eine Straßensammlung statt. Kleidung und Schuhe sowie Haushaltswäsche können dort im Plastikbeutel wetterfest verpackt bis spätestens 9.30 Uhr vor das Haus oder an die nächste Fahrstraße gestellt werden. Freiwillige Helfer sammeln im Laufe des Tages die Spenden ein.

Von von der Redaktion