Kreis Peine: Kinderbuchautorin Anja Fröhlich bietet digitale Lesungen an

Peine

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Anja Fröhlich hält zwei Lesungen in Peine – in rein digitaler Form. Normalerweise wäre die Wahl-Kölnerin persönlich vorbeigekommen, die Corona-Situation erlaubt dies jedoch nicht. Daher bietet die Kreismedienzentrum Peine eine Online-Alternative an. Und das soll auch unabhängig von Corona ein Format mit Zukunft werden.

Die Termine für die Lesungen sind am Montag und Mittwoch, 8. und 10. März, jeweils ab 17 Uhr. Vorstellen möchte Fröhlich bei der ersten Lesung ihre Romanreihe „Wir Kinder vom Kornblumenhof“, von der kürzlich der sechsten Band erschienen ist. Zielgruppe sind hier Kinder ab acht Jahren. Zwei Tage später geht es dann um den Roman „Das ungeheimste Tagebuch der Welt“, den Fröhlich zusammen mit Patrick Krause geschrieben hat und der auch bei der Lesung mitmacht. Geeignet ist das Buch und damit auch die Lesung für Kinder ab zehn Jahren – und es wurde ein großer Erfolg, freut sich die Autorin: „Die erste Auflage mit 9000 Exemplaren ist schon ausverkauft.“

Fragen können über einen Chat gestellt werden

Jede der beiden Lesungen soll ungefähr eine Stunde dauern und für das junge Publikum passend aufbereitet sein, erklärt Fröhlich. Für die Bücher wurden kleine Filme vorbereitet, die zur Einführung gezeigt werden sollen. Im Anschluss daran sollen die Kinder der Autorin Fragen stellen können. „Dafür haben wir eine Chatfunktion eingebaut“, sagt Fröhlich.

Sie und Krause möchten den Kindern außerdem nicht nur vorlesen, sondern auch erzählen, wie sie tagtäglich arbeiten und wie ihre Ideen entstehen. Erfahrung mit dieser Form der digitalen Angebote habe Fröhlich schon vor dem Lockdown gesammelt, erklärt sie: „Ich habe Workshops und Lesungen online angeboten, als noch überall Präsenzunterricht herrschte.“

Eine Premiere für das Kreismedienzentrum

Für das Kreismedienzentrum hingegen ist es die erste digitale Autorenlesung: „In dieser Form gab es so etwas bei uns bislang nicht“, so Leiterin Franziska Christiansen. Sie hofft, dass sich das Format etablieren wird und rechnet mit circa 100 Anmeldungen für die erste Veranstaltung. Außerdem verrät Christiansen jetzt schon: „Ende März wollen wir auch eine digitale Lesung für Erwachsene anbieten.“ Details dazu sollen folgen.

Die kostenlosen Lesungen am 8. und 10. März mit Chat-Fragerunde finden online auf der Plattform Zoom statt. Eine Anmeldung per E-Mail an mz@landkreis-peine.de ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Link zur Teilnahme soll kurz vor der jeweiligen Lesung versendet werden.

Von Dennis Nobbe