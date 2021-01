Kreis Peine: Inzidenzzahl bleibt bei 160,2

Kreis Peine

Auf hohem Niveau stabil ist die Sieben-Tagesinzidenz für den Landkreis Peine geblieben: Das niedersächsische Landesgesundheitsamt gibt diese Zahl in der offiziellen Statistik für Sonntag ebenso wie am Vortag mit 160,2 an. Neu angesteckt haben sich innerhalb der letzten sieben Tage demnach 216 Personen.

Vier Patienten werden intensivmedizinisch behandelt

Laut Intensivregister werden im Klinikum Peine zurzeit vier Patienten mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Leicht gestiegen ist die Inzidenz in ganz Niedersachsen: Am Samstag lag sie bei 77,7, für Sonntag wird sie mit 78,7 angegeben. 985 neue Fälle sind hinzugekommen, damit haben sich in unserem Bundesland seit dem Ausbruch der Pandemie 142 619 Menschen nachweislich infiziert. 123 460 davon – 1002 mehr als am Vortag – gelten inzwischen wieder als genesen. Die Statistik führt 3282 Personen auf, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Das sind 15 mehr als am Vortag.

Von Kerstin Wosnitza