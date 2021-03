Kreis Peine: Inzidenzwert steigt leicht auf 175,1

Peine

Einmal durchatmen: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine ist von Von 174,3 am Freitag auf 175,1 am Samstag gestiegen. Die 200er-Marke, mit der Ausgangssperren verhängt und Schulen geschlossen würden, ist vorerst noch nicht erreicht. Entscheidend ist, wie viele Neuinfektionen in den kommenden Tagen gemeldet werden, am Freitag waren 40 dazu gekommen.

1063 Menschen in Quarantäne

236 Neuinfektionen sind in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Peine registriert worden, meldet das Landesgesundheitsamt. Aktuell sind 408 Menschen erkrankt, 1063 befinden sich in Quarantäne.

Im Landesdurschnitt liegt der Inzidenzwert derzeit bei 93,3. „Spitzenreiter“ in Niedersachsen ist derzeit Salzgitter mit 236,8 gefolgt von Cloppenburg (210,9), Peine belegt den dritten Platz.

Von Michael Lieb