Kreis Peine: Inzidenzwert steigt auf 139,5

Kreis Peine

Nachdem die Inzidenz für den Kreis Peine vergangene Woche unter 100 gesunken war, steigt sie jetzt wieder kontinuierlich an. Am Dienstagvormittag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 139,5, im benachbarten Gifhorn liegt es bei 154,7, in Salzgitter bei 256,6 – Peine liegt landesweit derzeit auf Platz 6.

Seit Ostern steigt die Zahl der Neuinfektionen wie von Experten prognostiziert wieder deutlich an. Am Montagabend hatte der Landkreis zwar nur zwei neue Fälle gemeldet, allerdings wurden 227 Abstriche im Testzentrum gemacht, deren Ergebnisse noch ausstehen, im Schnelltestzentrum waren es 149 Tests.

368 Peiner sind aktuell erkrankt

Aktuell sind 368 Peiner an Corona erkrankt, 619 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Die Inzidenz für Niedersachsen liegt aktuell bei 109,9. Bislang gab es 212 475 Corona-Fälle (+615), 188614 Menschen gelten als genesen. 5047 sind seit Beginn der Pandemie gestorben.

Von der Redaktion