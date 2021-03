Kreis Peine: Inzidenzwert springt auf 141,7

Peine

Der Inzidenzwert für den Landkreis Peine kennt derzeit nur eine Richtung: von Dienstag auf Mittwoch ist der Wert von 126,1 auf 141, 7 angestiegen. Am Dienstagabend hatte der Landkreis Peine 48 neue Corona-Fälle gemeldet. Allerdings handelte es sich dabei um zusammengefasste Neuinfektionen mehrerer Tage. Hintergrund ist, dass es sich in 13 Fällen um die britische Variante handelte, deren Auswertung in der Regel einige Zeit in Anspruch nimmt.

Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 191 neue Corona-Fälle im Landkreisgebiet gemeldet. Damit liegt Peine landesweit auf Platz 6. Einen höheren Inzidenzwert in Niedersachsen hat derzeit nur noch Cloppenburg (143,5). Der Schnitt liegt deutlich unter 100 bei 66,7.

398 Menschen aktuell erkrankt

Die Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen ist unterdessen auf 171 720 (+934) angestiegen, 155 332 gelten als genesen und 4525 Menschen starben.

Im Landkreis Peine gab es bislang 3402 Corona-Fälle, 398 Menschen sind nach Angaben des Landkreises derzeit erkrankt, 2917 gelten als genesen, 87 starben seit Beginn der Pandemie. In Quarantäne befinden sich momentan 678 Peiner.

Von Michael Lieb