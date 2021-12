Kreis Peine: Inzidenzwert sinkt unter Landesdurchnitt

Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine ist am Montag auf 203,9 (Vortag: 206,9) gesunken und liegt nun knapp unter dem niedersäschsischen Durchschnittswert von 204,6. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach haben sich binnen einer Woche 277 Peiner neu mit dem Coronavirus angesteckt.

In Peines Nachbarkommunen liegen die Inzidenzwerte höher: In Hildesheim beträgt der Wert 207,6, in der Region Hannover 218,7, in Wolfsburg 230,1, in Braunschweig 245,8, in Gifhorn 292,3 und in Salzgitter 386,4 – das ist der zweithöchste Wert in Niedersachsen, hinter dem Landkreis Cloppenburg (386,4).

Hospitalisierung sinkt auf 5,9

Der wichtige Leitindikator der Hospitalisierung ist von 6,2 auf 5,9 zurückgegangen. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen dagegen ist von 9,9 auf 10,5 Prozent gestiegen.

Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 16 371 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 1053. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Niedersachsen 390 966 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6432 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Als genesen gelten 353 000 Menschen (+2200), aktuell erkrankt sind rund 31 700.

