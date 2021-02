Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz für den Landkreis Peine wird für Montag, 22. Februar, in der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes mit 118,0 angegeben. Das ist zwar um einiges niedriger als am Sonntag (125,4), allerdings muss man in diesem Zusammenhang im Blick behalten, dass am Wochenende keine Abstriche genommen und zum Testen weitergeleitet wurden. Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich im Landkreis Peine 159 Menschen neu infiziert. Für Sonntag wurde dieser Wert mit 169 und für Samstag mit 135 angegeben.

Vier infizierte Patienten auf der Intensivstation im Klinikum

Dem Intensivregister des Robert Koch-Instituts ist zu entnehmen, dass sich im Klinikum Peine zurzeit vier Patienten in intensivmedizinischer Behandlung befinden. Einer davon wird beatmet.

Zum Vergleich: In ganz Niedersachsen lag die Inzidenz am Montagmorgen bei 67,1. Neu hinzugekommen sind 401 Fälle, damit haben sich insgesamt 159481 Menschen infiziert. Als an oder mit dem Virus verstorben gelten 4108 Menschen, das sind 14 mehr als am Sonntag. Als genesen gelten 142 964 Personen (+244).

Von Kerstin Wosnitza