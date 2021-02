Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz ist leicht zurückgegangen: Betrug sie am Freitag noch 107,6, so liegt sie laut Angaben des Landesgesundheitsamts jetzt bei 100,9. Allerdings ist Peine noch immer einer der Landkreise mit den höchsten Werten in Niedersachsen. Landesweit liegt der Durchschnitt bei 70,2.

518 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne

Am Samstag sind 18 neue Fälle hinzugekommen, damit haben sich im Landkreis Peine inzwischen insgesamt 3180 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Bereich der Alten- und Pflegeheime ist kein neuer Fall hinzu gekommen, wie Kreis-Sprecher Fabian Laaß miteilt. Allerdings sind acht Fälle der britischen Variante festgestellt worden. Die Zahl der Todesfälle ist mit 84 seit vergangenem Dienstag unverändert. 518 Menschen befinden sich zurzeit in Quarantäne.

Laut dem Intensivregister des Robert Koch-Instituts werden im Klinikum in Peine aktuell zwei Patienten mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch betreut. Keiner davon muss beatmet werden.

Als genesen gelten in Niedersachsen 147 343 Personen

Zum Vergleich: 163 996 laborbestätigte Corona-Fälle gibt es landesweit seit Beginn der Pandemie. 4289 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben – 20 Todesfälle kamen von Freitag auf Samstag hinzu. Als genesen gelten insgesamt 147 343 Personen, 1114 mehr als am Vortag.

Von Nina Schacht