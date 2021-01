Die Lage bleibt bedrohlich: Auch am Sonntag lag die Inzidenz im Kreis Peine mit 186,9 landesweit am höchsten. Der Kitaverband Peiner Land nimmt an diesem Montag keine Kinder mit besonderem Förder-/Sprachförderbedarf und zukünftige Schulkinder auf. Die Menschen sind in Sorge.