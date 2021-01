Kreis Peine

Von 135,8 auf 121,7: Die Sieben-Tagesinzidenz für den Landkreis Peine ist von Donnerstag auf Freitag erneut deutlich gesunken. Am Mittwoch lag sie noch bei 182,5. Die Zahlen entstammen der offiziellen Corona-Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Dieser ist auch zu entnehmen, dass innerhalb der letzten sieben Tage für den Landkreis Peine 164 neue Infektionen bestätigt wurden.

Nach Angaben des Intensivregisters des Robert Koch-Instituts werden aktuell vier Patienten mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation betreut, von denen drei beatmet werden müssen.

Inzidenz für Niedersachsen liegt bei 94,7

Die Sieben-Tagesinzidenz gibt an, wie viele von 100 000 Menschen sich innerhalb der letzten sieben Tage neu mit dem Virus infiziert haben. Auf ganz Niedersachsen gesehen sind das zurzeit 94,7 mit seit Tagen fallender Tendenz. Dennoch bleibt das Ansteckungsgeschehen auf hohem Niveau: 1248 neue Infektionen wurden von Donnerstag auf Freitag registriert. Damit haben sich in Niedersachsen inzwischen insgesamt 133 933 Menschen mit dem Virus infiziert. 2904 gelten als an oder mit dem Virus verstorben – 51 mehr als am Vortag. Als bereits genesen werden in der Statistik 112 852 ehemals Infizierte angegeben. Das ist ein Plus von 1702.

Den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen hat zurzeit der Landkreis Nienburg ( Weser) mit 189,5, dicht gefolgt von der Wesermarsch mit 187,4. Der niedrigste Wert wird mit 30,4 für Lüneburg angegeben.

Von Kerstin Wosnitza