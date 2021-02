Kreis Peine: Inzidenzwert bleibt bei 89,8

Kreis Peine

Keine Veränderung gibt es bei der Sieben-Tagesinzidenz für den Landkreis Peine von Montag auf Dienstag: In der offiziellen Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes wird dieser Wert am zweiten Tag infolge mit 89,8 angegeben. Die Zahl zeigt an, wie viele von 100 000 Einwohnern sich innerhalb der letzten sieben Tage nachweislich neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. Zum Vergleich: Für ganz Niedersachsen wird der Wert mit 67,0 angegeben.

121 neue Infektionen innerhalb von sieben Tagen im Kreisgebiet

Insgesamt wurden für das Peiner Kreisgebiet innerhalb der letzten Woche 121 neue Infektionen gemeldet. Nach Angeben des Intensivregisters des Robert Koch-Instituts werden auf der Intensivstation des Klinikums in Peine zurzeit fünf corona-positive Patienten auf der Intensivstation behandelt, zwei von ihnen werden beatmet.

In Niedersachsen sind seit dem Ausbruch der Pandemie 154 368 Infektionen nachgewiesen worden. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag um 335 gestiegen. An oder mit dem Virus verstorben sind 3889, das ist ein Plus von 48. Als genesen gelten inzwischen 137 864 einst Infizierte (plus 447).

Inzidenz in der Wesermarsch liegt bei 239,3

Den mit Abstand höchsten Wert hat wie am Vortag die Wesermarsch mit einer Inzidenz von 239,3, gefolgt von Vechta mit 193. Insgesamt liegt dieser Wert für sechs der insgesamt 45 Landkreise beziehungsweise Städte über 100, bei 24 liegt er inzwischen unter 50. Am besten steht zurzeit mit 20,7 Lüchow-Dannenberg da.

Von Kerstin Wosnitza