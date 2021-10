Kreis Peine

Keine Entspannung bei der Corona-Lage im Landkreise Peine: Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch wie am Vortag bei 86,1. Das ist der vierthöchste Wert in Niedersachsen. Nur die Landkreise Cloppenburg mit 140,2 und Gifhorn sowie Vechta mit jeweils 104,4 liege noch darüber. Die gute Nachricht: Laut Intensivregister muss im Klinikum Peine kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

Die Hospitalisierung wird landesweit mit 2,3 (Vortag 2,3) angegeben. Sie zeigt die Neuaufnahme von Covid-19-Fällen in Krankenhäusern an und gilt als wichtiger Wert zur Einschätzung der Gesamtlage. 3,8 Prozent (Vortag 3,6) der Intensivbetten sind mit Corona-Infizierten belegt.

In Niedersachsen beträgt der Wert der Corona-Inzidenz 50,7 (Vortag 49). Bislang sind landesweit 310 817 Menschen an Corona erkrankt. Innerhalb von 24 Stunden gab es 941 neue Fälle und innerhalb einer Woche 4060. Insgesamt 6041 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben – zehn mehr als am Vortag. Bereits genesen sind 297 800 Menschen (+700), aktuell erkrankt sind rund 6900 (+200) Personen.

Von Jan Tiemann