Kreis Peine: Inzidenz verharrt bei 69,2

Unverändert bei 69,2 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine. Laut den offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts liegt die Region damit auf Platz 21 in Niedersachsen. In Cloppenburg ist die Lage derzeit mit einem Wert von 269,4 am angespanntesten, wohingegen aus dem Landkreis Wesermarsch (23,1) der niedrigste Wert gemeldet wird.

In Peine haben sich in den vergangenen sieben Tagen 94 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Nachdem die Zahl der neuen Fälle in der zurückliegenden Woche meistzweistellig war, wurden am Sonntag keine Neuerkrankungen gemeldet. Am Wochenende ist das allerdings meist so, da wenig getestet wird und keine Ergebnisse aus den Laboren kommen.

Immer mehr Patienten in Intensivbetten

Die Hospitalisierung in Niedersachsen steigt ebenfalls stetig: von Sonntag auf Montag ist sie um 0,1 auf 3,9 gestiegen. Am Sonntag sind 5,1 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag). Damit hat dieser Wert eine kritische Marke bereits überschritten. Dem Intensivregister ist zu entnehmen, dass im Klinikum Peine aktuell zwei Personen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Beatmet werden muss davon keiner.

