Kreis Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine liegt am Mittwoch bei 3,0, hat sich damit seit dem Vortag nicht verändert und liegt weiter stabil unter 5. Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich vier Menschen neu infiziert. Das geht aus der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

In den Peiner Nachbar-Kommunen sind die Zahlen zurzeit unter 10 und damit erfreulich niedrig. In Wolfsburg liegt die Inzidenz bei 3,2, in Celle bei 2,8, in Braunschweig bei 7,2, in der Region Hannover 6,4, in Salzgitter bei 1,0, in Hildesheim bei 4,7 und in Gifhorn bei 2,3.

Keine Corona-Patienten auf der Intensivstation

Laut Intensivregister werden zurzeit im Klinikum in Peine keine Patienten mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch betreut.

Für ganz Niedersachsen wird die Inzidenz mit 4,1 angegeben. Es gibt im Vergleich zum Vortag 73 neue Fälle, die Gesamtzahl stieg damit auf 260 752. Sieben weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben, hier liegt die Gesamtzahl nun bei 5740 Menschen. Rund 800 Menschen gelten in Niedersachsen als aktive Covid-19-Fälle, das ist ein Plus von etwa 100. Laut Statistik sind 254 200 ehemals Infizierte bereits wieder genesen.

Von Kerstin Wosnitza