Kreis Peine

Leicht gestiegen ist die Corona-Inzidenz im Kreis Peine. Sie liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) derzeit bei 156,8 (Vortag 155,3).

Der Inzidenzwert für ganz Niedersachsen hat ebenfalls zugenommen und zwar auf 183,0. Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist auf 4,8 gestiegen (Vortag 4,7). Gesunken ist hingegen die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten von 8,6 auf nun 8,1.

Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 14 646 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 2070. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Niedersachsen 449406 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6844 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, das sind 16 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 417 300 Menschen (+2200), aktuell erkrankt sind rund 25 300 Personen, 200 weniger als am Vortag.

Den landesweit höchsten Inzidenzwert hat aktuell der Landkreis Verden mit 497,2. Ebenfalls hoch sind die Zahlen im Landkreis Osterholz (458,8) und in Delmenhorst (341,9). Am niedrigsten ist der Wert derzeit mit 71,4 im Landkreis Wittmund.

Von der Redaktion