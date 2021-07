Die Zahlen ziehen wieder an: Die Inzidenz ist im Kreis Peine am Freitag auf 14,1 gestiegen, an Vortag betrug sie 11,9. Erfreulich ist, dass es Im Klinikum Peine weiterhin keinen Patienten gibt, der wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden muss.