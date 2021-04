Kreis Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Peine ist den fünften Tag hintereinander gestiegen und liegt nun laut dem Landesgesundheitsamt bei 179,5 (Vortag: 139,5). Laut dem Intensivregister werden im Klinikum Peine zurzeit drei Patienten intensivmedizinisch behandelt, zwei müssen beatmet werden.

Die Situation in Niedersachsen

Auch niedersachsenweit ist die Inzidenz mit nun 121,3 erneut höher als am Vortag (109,9). Rapide angestiegen ist der Wert auch in der Salzgitter. Mittlerweile liegt der Wert deutlich über der 300er Marke (325,1; Vortrag 256,6), dort wurde die Ausgangssperre verlängert. Einen Inzidenzwert über 200 haben aktuell Wesermarsch (260) und Cloppenburg (208,6). Die Stadt Wolfsburg folgt mit einer Inzidenz von 198,6. Unter 50 liegt derzeit keine Region. Insgesamt haben 23 der 44 Landkreise und kreisfreien Städte eine Inzidenz von über 100 und gelten damit als Hochinzidenzkommunen.

In Niedersachsen haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie 214 262 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Im Vergleich zum Vortag ist diese Zahl um 1787 Fälle angestiegen. 5080 Todesfälle werden mit dem Virus in Verbindung gebracht, damit sind seit Dienstag 33 weitere hinzugekommen. 190 015 ehemals Infizierte gelten als wieder genesen. Das ist ein Plus von 1401.

Hinweis: Das Landesgesundheitsamt gibt den Inzidenzwert der jeweiligen Kommune einen Tag nach der Bekanntgabe der Neuinfektionen des Landkreises oder der Stadt bekannt. Bei den Zahlen des Landesgesundheitsamtes handelt es sich um offizielle Zahlen, die ausschlaggebend für Corona-Maßnahmen sind.

Von Nina Schacht