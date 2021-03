Kreis Peine

Der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz ist im Landkreis Peine am Montag leicht auf 81,6 angestiegen, bleibt aber weiter klar unter der kritischen 100er-Marke. An Sonntag lag der Wert bei 80,1. Dies geht au den Informationen des Landesgesundheitsamtes hervor.

„Allein 90 der 108 Neuinfektionen sind auf den privaten und innerfamiliären Bereich zurückzuführen“

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von einer Woche liegt im Landkreis Peine bei 108. Im Januar hatte sich das Infektionsgeschehen zu einem Großteil in Alten- und Pflegeheimen und Anfang Februar zum Teil auch in Firmen abgespielt. „Das hat sich nun verändert. Durch die Impfungen sind kaum neue Fälle in Alten- und Pflegeheimen zu verzeichnen. Dafür sind allein 90 der 108 Neuinfektionen auf den privaten und innerfamiliären Bereich zurückzuführen“, erklärte Kreissprecher Fabian Laaß am Montag.

Der Corona-Krisenstab weist daher noch einmal eindringlich auf die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen hin. Private Treffen sind nach wie vor nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich. Wenn dabei die Abstände nicht eingehalten werden können, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Bitte achten sie auch beim Einkaufen auf die Abstandsregeln, desinfizieren sie den Einkaufswagen sowie die Hände und drängeln sie sich nicht an anderen vorbei, sondern warten. Im Zweifel ist mehr Abstand besser, als zu wenig“, betonte Laaß.

Wie die Polizei am Montag im Krisenstab berichtete, ist am vergangenen Wochenende eine Vielzahl von Verstößen festgestellt worden. „Dabei handelt es sich vor allem um private Feiern mit bis zu zehn Personen. Zunehmend festgestellt werden aber auch Verstöße in Kraftfahrzeugen, in denen sich Personen aus mehr als zwei Haushalten befinden“, führte der Kreissprecher weiter aus. Jeder Einzelne müsse seine Aktivitäten daher kritisch hinterfragen, um das Infektionsrisiko für sich und andere so gut es geht zu minimieren.

Im Peiner Impfzentrum sind nach Angaben von Laaß am vergangenen Freitag 209 Menschen zum ersten Mal und drei Menschen zum zweiten Mal geimpft worden. Insgesamt hat es dort seit dem Start am 8. Februar 1816 Erstimpfungen und 154 Zweitimpfungen gegeben.

Bei den mobilen Impfungen liegt der Fokus jetzt auf teilstationären Einrichtungen

Bei den mobilen Impfungen liege der Fokus jetzt auf den teilstationären Einrichtungen wie Tagespflege oder Betreutes Wohnen, erläuterte Laaß. Hier wurden am Freitag 182 Erstimpfungen und 31 Zweitimpfungen vorgenommen. In diesem Bereich hat bislang 795 Erstimpfungen und die besagten 31 Zweitimpfungen gegeben. Seit dem Start wurden durch die mobilen Teams 3091 Menschen zum ersten Mal und 2177 zum zweiten Mal geimpft. Somit liegt die Gesamtzahl der Erstimpfungen bei 5702 und die der Zweitimpfungen bei 2362.

Zum Vergleich: Der Inzidenz-Wert in Niedersachsen liegt zurzeit bei 68,8. Seit Ausbruch der Pandemie sind 165 139 Infektionen bekannt geworden (+403). Im Zusammenhang mit dem Virus gab es 4295 (+3) Todesfälle wurden. Und 148 414 Menschen (+434) gelten als genesen.

Von Jan Tiemann