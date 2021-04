Landesweit steigen bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Werte wieder an. Das ist darauf zurückzuführen, dass der „Feiertags-Effekt“ durch das Osterwochenende, an dem weniger getestet wurde, nachlässt. In Peine liegt die Zahl mit 98,7 den zweiten Tag unter der 100er Marke.