Kreis Peine: Inzidenz steigt auf 3,0

Kreis Peine

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine ist wieder gestiegen: Am Donnerstag lag der Wert nach Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 3,0, am Vortag betrug er 1,5. Innerhalb von sieben Tagen sin vier neue Corona-Fälle gemeldet worden. Im Klinikum Peine werden keine Patienten mit einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation behandelt.

Landesweit lag die Inzidenz bei 4,5. Innerhalb der vergangenen sieben Tage hat es laut RKI 365 Neu-Infektionen gegeben. Innerhalb von 24 Stunden erkrankten 97 Menschen in Niedersachsen. Die Gesamtzahl aller Infizierten stieg auf 261 437. Aktuell erkrankt sind 600 Menschen, 100 mehr als am Vortag. Es gab drei Todesfälle, bislang sind 5791 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Rund 255 000 Personen gelten als genesen.

Von Jan Tiemann