In den vergangenen Tagen ist die Inzidenz im Landkreis konstant geblieben, am Mittwoch meldete das RKI wieder einen Anstieg: Aktuell liegt der Wert bei 16,3. Laut Gesundheitsamt gibt es im Kreisgebiet zwei neue Corona-Fälle.

Eine Helferin hält in einem Testzentrum das Stäbchen eines Corona-Schnelltests in der Hand. Am Mittwoch hat das RKI einen gestiegenen Inzidenzwert im Kreis Peine gemeldet. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa