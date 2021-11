Kreis Peine: Inzidenz steigt auf 123,7

Kreis Peine

Die Kurve geht nach oben. Der Inzidenzwert in Peine liegt weiter über der kritischen 100er-Marke. Am Samstag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 123,7 (Vortag: 120) an. Im Peiner Klinikum werden zwei Covid-Fälle intensivmedizinisch betreut. Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 118,4 angegeben. Beatmet werden muss von den Corona-Patienten zurzeit keiner. Am Freitag wurden 336 Impfungen vom mobilen Impfteam des Kreises durchgeführt.

Und auch in den Nachbarkommunen bleibt die Corona-Lage angespannt. Den höchsten Inzidenz-Wert in Niedersachsen meldet der Landkreis Cloppenburg mit 342,9. In der Stadt Salzgitter liegt die Inzidenz bei 281,6 und in Delmenhorst bei 206,4. Peine befindet sich auf dem 15. Platz der Inzidenzliste des RKI.

Hospitalisierung und Belegung der Intensivbetten

Der wichtigste Wert zur Bewertung der Lage ist derzeit die Hospitalisierung. Sie zeigt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in einem der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommen wurden und liegt zurzeit bei 4,5 (Vortag 4,2). Steigt sie über sechs und liegt dazu noch die Inzidenz oder die Belegung der Intensivbetten über einem kritischen Wert, tritt die erste Warnstufe in Kraft. Da die beiden letztgenannten Parameter deutlich über den entsprechenden Grenzen liegen, wird nun die Hospitalisierung genau zu beobachten sein.

Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt inzwischen bei 6,3 (Vortag 6,0) und damit über der Grenze von 6, die für die erste Warnstufe gilt. Noch am Vortag lag der Wert bei 6,0.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Niedersachsen 338 180 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6 164 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Bereits genesen sind 315 200 (+800), aktuell erkrankt sind rund 16 800 Personen, 1000 mehr als tags zuvor.

Von Nina Schacht