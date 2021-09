Kreis Peine: Inzidenz sinkt weiter auf 91,3

Peine

Nach 19 neu gemeldeten Corona-Fällen am Donnerstag ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine am Freitag auf 91,3 gesunken. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Niedersachsenweit liegt Peine weiter auf Platz 4, hinter Salzgitter (147,3), Verden (93,8) und der Region Hannover (92,2).

Laut RKI haben sich in den vergangenen sieben Tagen 124 Peiner neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Inzidenz der Belegung von Krankenhausbetten mit Corona-Infizierten – die so genannte Hospitalisierung – bleibt unverändert 4,7. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner stationär behandelt werden und bezieht sich auf ganz Niedersachsen. Warnstufe 1 gilt in diesem Bereich, wenn die Zahl auf über 6 ansteigt und diesen Wert mindestens fünf Tage hintereinander überschreitet.

Intensivbetten-Belegung über kritischem Wert

Über dem kritischen Wert von 5 liegt den fünften Tag in Folge der Wert im Bereich der prozentualen Belegung der Intensivbetten in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten. Zwar ist er von 5,5 auf 5,3 gesunken, dennoch sind nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die Voraussetzungen für die Einstufung in die Warnstufe 1 erfüllt. Vereänderungen der Corona-Regeln gibt es dennoch erstmal nicht.

Wie Landkreis-Pressesprecher Fabian Laaß bereits erklärte, gebe es nur marginale Unterschiede zur bisherigen Situation. „Da in der kommenden Woche eine neue Verordnung mit anderen Einordnungskriterien in Kraft treten soll, wird im Sinne der Bürgerfreundlichkeit diese neue Verordnung abgewartet, um ein unnötiges und verwirrendes Hin und Her zu vermeiden“, so der Sprecher.

Die Landesregierung will am 21. September über die neue Verordnung informieren.

Von der Redaktion