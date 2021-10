Deutlich unter den niedersächsischen Durchschnitt gesunken ist der Inzidenzwert für den Landkreis Peine. Wo die Lage derzeit am entpanntesten ist, und wo der Hospitalisierungswert aktuell steht, lesen Sie hier.

In einem PCR-Labor werden an der Sicherheitswerkbank Abstrichtupfer von Patienten für die SARS-CoV-2-Diagnostik an einem Analysegerät vorbereitet. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa