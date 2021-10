Kreis Peine: Inzidenz sinkt auf 58,9

Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine wird für Mittwoch vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 58,9 angegeben. In Peine haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 80 Menschen neu infiziert. Für Dienstag gab es aus technischen Gründen vom RKI keine aktuelle Zahl, am Montag lag die Inzidenz in Peine bei 67,7 und damit höher als am Mittwoch.

Auf der Homepage des Landes Niedersachsen wird die Hospitalisierung mit 2,7 angegeben (Vortag 2,6), die Belegung der Intensivbetten mit 4,2 Prozent (Vortag 4,1 Prozent). Im Klinikum in Peine wird laut Intensivregister zurzeit ein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 118,0

Im Landesdurchschnitt liegt die Inzidenz zurzeit bei 65,3 und ist damit im Vergleich zum Vortag (62,4) gestiegen, liegt aber deutlich unter dem bundesweiten Wert von 118,0. Für drei Kommunen meldet das RKI Werte von über 100. Besonders betroffen ist zurzeit Cloppenburg dort liegt der Wert aktuell sogar bei 217,8. Mit deutlichem Abstand folgen das Emsland (121,3) und Gifhorn (101,6). Peine liegt im Vergleich der 45 Kommunen auf Platz 18 und damit im oberen Mittelfeld. Am besten stehen zurzeit Emden (24,1), Friesland (25,3) und Oldenburg (27,7) da.

In Niedersachsen haben sich inzwischen insgesamt 316 333 Menschen infiziert, rund 301 900 gelten als bereits wieder genesen. Aktuell erkrankt sind rund 8400 Personen. Für Mittwoch meldet das RKI fünf neue Todesfälle. Damit sind statistisch 6073 Menschen an oder mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Von Kerstin Wosnitza