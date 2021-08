Kreis Peine: Inzidenz sinkt auf 12,6

Kreis Peine

Mit 12,6 liegt die Inzidenz im Landkreis Peine deutlich sowohl unter bundesweiten Zahl von 21,2 als auch unter der von Niedersachsen (17,9). Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich in Peine 17 Menschen neu infiziert. Am Freitag wurde die Inzidenz für Peine vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 15,6 angegeben.

289 neue Fälle in Niedersachsen

Für Niedersachsen wurden am Samstag 289 neue Fälle gemeldet. Insgesamt haben sich in unserem Bundesland inzwischen fast 260 000 Menschen mit Covid-19 infiziert, 5819 gelten als an oder mit dem Virus verstorben. In Niedersachsen gibt es zurzeit keine Kommune mit einer Inzidenz über 50.

Auffällig ist die Entwicklung in Schleswig-Holstein, wo zurzeit mit Neumünster (83,5) Flensburg (65,4), Kiel (60,8), Plön (56,7), Pinneberg (53,5) und Lübeck (53,1) Inzidenz über 50 liegt. Neumünster liegt zurzeit bundesweit an der Spitze.

Von Kerstin Wosnitza